Puente Bajada de Baños colapsó por veraneantes: denuncian falta de personal para mayor control

En plena temporada de verano, el puente Bajada de Baños en Barranco colapsó por la gran afluencia de peatones que buscaban acceder al circuito de playas. Los veraneantes formaron largas colas durante varias horas, generando una intensa congestión que se extendió desde el mediodía hasta pasadas las seis de la tarde.

Dicho exceso de público quedó evidenciado en videos de redes sociales, donde se observaron a algunas personas saltando las barandas del puente y descendiendo por paredes de piedra, exponiendo su vida al peligro.

El gerente de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de Barranco, Luis Requena Medina, informó que esta situación motivó el despliegue de personal de Serenazgo. "La Municipalidad de Barranco ha implementado el plan Verano Seguro 2026", dijo, detallando que se contrataron 100 efectivos por turno, desde las 7:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., para fiscalizar y ordenar el flujo de personas.

Críticas de los visitantes por falta de control

No obstante, la percepción de la ciudadanía fue distinta. Varios asistentes señalaron la falta de personal para la fiscalización y el control del ingreso al circuito de playas, lo que habría contribuido al desborde. "No hay guías, policías, serenazgos que nos permitan entrar y salir de la playa con seguridad", dijo un visitante. Otro añadió que es necesario trabajar en conjunto con todos los municipios de Lima y abrir más accesos a las playas.

Expectativa por medidas más eficaces

Mientras tanto, los veraneantes esperan que las autoridades adopten medidas más eficaces para ordenar el tránsito peatonal en la zona y prevenir situaciones que pongan en peligro la integridad de los asistentes, especialmente durante fechas de alta concurrencia como la temporada de verano.