"Perú es mi segunda casa": Venezolanos evalúan retornar a su país tras caída de Maduro

Tras la intervención estadounidense que logró la captura del exmandatario Nicolás Maduro, se espera que miles de ciudadanos venezolanos regresen a su país tras haber huido de la crisis económica y humanitaria.

El internacionalista Luis Nunes señaló que "hay miles de venezolanos en Chile, Argentina, España o en el Perú, que están dispuestos a regresar a ayudar a reconstruir el país". Sin embargo, muchos migrantes establecidos dudan en volver.

Testimonios de migrantes

Luis Muriel, un ciudadano venezolano de 37 años que llegó al Perú hace ocho, considera al país su segunda casa. "Este país me volvió a permitir soñar de nuevo, me ha permitido crecer", afirmó. A pesar de extrañar su ciudad, indicó que no cree regresar de forma permanente debido al progreso logrado trabajando como ambulante, repartidor y, finalmente, como dueño de un restaurante y una tienda en Gamarra.

Rotjer Rondón, socio de Muriel que llegó en 2018 huyendo de la dictadura, también expresó sentimientos encontrados. "Ya me adapté bastante a este país, creo que ya formo parte de este país, entonces creo que tendría que pensarlo bien", manifestó. Reconoció que muchos compatriotas desean regresar y que las personas en Venezuela merecen el cambio, pero su vida y proyectos están ahora en el Perú.

Desafíos de reconstrucción

Con Venezuela bajo administración temporal de Estados Unidos hasta una transición segura, según indicó el presidente Donald Trump, el proceso de reconstrucción presenta grandes retos. Luis Nunes destacó la necesidad de fortalecer las instituciones y la economía "para que no se robe un centavo más a la población". Agregó que los equipos técnicos y políticos de la líder opositora María Corina Machado están dispuestos a realizar esta tarea en un mediano plazo.