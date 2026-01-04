Parque Cervantes: venezolanos celebraron toda la madrugada la captura de Nicolás Maduro

Tras confirmarse la captura de Nicolás Maduro y fin de su régimen en Venezuela, miles de venezolanos expresaron su respaldo a la intervención militar liderada por Donald Trump y salieron a las calles a festejar.

Un equipo de El Dominical llegó hasta el parque Miguel de Cervantes, en el Cercado de Lima, donde corroboró que los ciudadanos venezolanos festejaron durante toda la madrugada. Muchos de ellos llegaron hasta este punto la tarde del último sábado y otros recién se unían a los festejos.

Bailes, festejos y planes

Al ritmo del la música del tambor, muchos ciudadanos llegaron de varios distritos para bailar, otros portaban banderas, cintas con el nombre de Venezuela, mientras que algunos consumían bebidas alcohólicas.

"Estamos alegres porque nos vamos a nuestro país. Máximo en dos o tres años (volveríamos a nuestro país) porque todavía se va a arreglar. Me esperan allá mi mamá, mi hermana, mi sobrina, toda mi familia", dijo un entrevistado.

Show de motos

Al costado del parque Cervantes, varios venezolanos realizaron un espectáculo de motos, haciendo sonar los motores en modo de celebración. Otros realizaron algunas piruetas, pero todos con un solo sentimiento de celebrar la libertad en Venezuela.