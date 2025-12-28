Familias y amigos acuden a playas de la Costa Verde para disfrutar del sol y el mar

Con el inicio de la temporada de verano, las playas de la Costa Verde recibieron la visita de un número considerable de familias y grupos de amigos, quienes acudieron para disfrutar del sol y el mar.

Un equipo de El Dominical recorrió algunos balnearios de la Costa Verde donde encontró a visitantes provenientes de distritos como Ate Vitarte, El Agustino, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho y Chorrillos.

Experiencias diversas y oferta gastronómica

Entre los bañistas encontramos experiencias variadas como la de una visitante de Ayacucho que calificó la playa como "bonita", mientras que un hombre de Apurímac afirmó que era su primera vez visitando el mar.

Otro bañista proveniente de Huancavelica fue visto descansando enterrado en la arena. Paralelamente, vendedores ambulantes ofrecían leche de tigre en vaso a precios entre 5 y 8 soles, descrita por una compradora como "rica" y "fresquita".