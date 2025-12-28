Los infaltables platos "levantamuertos" para combatir la resaca de fin de año

A pocos días de las celebraciones de fin de año, miles de peruanos buscan recuperarse de los excesos con los llamados "levantamuertos". Estos son platos contundentes de nuestra gastronomía que prometen aliviar la resaca y "revivir hasta al más caído" cada diciembre y enero.

Entre las opciones más recurrentes se encuentran el ceviche carretillero y el sudado a la norteña. Este último, descrito como un concentrado caliente de pescado como la cabrilla, es presentado como un brebaje "capaz de todo".

Asimismo, han surgido nuevas propuestas gastronómicas que buscan tener el mismo efecto, como el arroz norteño arrisotado, preparado con ingredientes como loche, mantequilla cerveza negra y chicha de jora.

Infaltable ceviche

El ceviche, con su mezcla cítrica y el picor del ají limo, se mantiene como una de las alternativas más populares y accesibles. Este plato, disponible en múltiples locales a lo largo del país, es parte de un ritual colectivo donde la comida marina juega un papel central para "revivir a los muertos impenitentes" después de las fiestas.

Tradición compartida

La costumbre de recurrir a estos platillos "levantamuertos" es el reflejo donde, después de la fiesta, la recuperación pasa por sabores intensos y alimentos tradicionales de nuestra diversa gastronomía peruana.