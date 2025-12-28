El Dominical de Panamericana

28/12/2025

Cientos de fieles realizan largas colas para visitar a San Judas Tadeo en Iglesia San Francisco

Filas llegan hasta la parte baja del puente Acho en el distrito del Rímac. Feligreses se encuentran con ramos de flores o espigas con billetes para hacer sus peticiones al santo.



Cientos de feligreses formas largas colas para venerar la imagen de San Judas Tadeo. Los devotos madrugaron este domingo 28 de diciembre para poder ingresar a la iglesia San Francisco, en el Centro de Lima.

Un equipo de El Dominical llegó hasta el lugar y corroboró que las filas llegan hasta la parte baja del puente Acho en el distrito del Rímac y desde este punto se puede observar a las personas realizando cola en la estructura por la que se ingresa a la avenida Abancay.

Se tratan de filas interminables que podrían duplicarse en el transcurso de los minutos y pese al sol; los fieles no pierden la esperanza para ver a San Judas Tadeo, patrón de las causas difíciles, imposibles y desesperadas.

Fieles llegan de diferentes lugares y pedidos

Los fieles llegan desde diversos puntos de la capital e incluso de provincias para pedir ayuda en momentos de gran necesidad como para encontrar, trabajo, vivienda, mejorar su salud o superar adversidades.

Espigas con billetes y agradecimiento

Durante nuestro recorrido comprobamos que los feligreses se encuentran con ramos de flores o espigas con billetes de dinero para hacer sus peticiones al santo. Una entrevistada indicó que viene desde San Juan de Lurigancho y acude desde hace tres años para agradecer a San Judas Tadeo.


