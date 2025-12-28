Auto choca y derriba poste de alumbrado público en Surco

Atención transeúntes y conductores. Debido a un accidente de tránsito, un poste que sería de alumbrado público terminó derribado durante la madrugada de este domingo en la avenida El Golf Los Incas, en Surco.

Un equipo de El Dominical llegó hasta esta zona donde corroboró que la estructura se encuentra con algunos cables derribada en plena vía luego de que un auto chocó y derribó el poste, según información de los serenos del distrito.

Pese a que el accidente ocurrió durante las primeras horas de este 28 de diciembre, el poste permanece derribado en la vía en dirección hacia la avenida La Encalada y se espera la llegada de las autoridades para retirar la estructura.

Pase restringido y espera de trabajos

Cabe resaltar, que debido al poste derribado, el pase de los vehículos se ha restringido saliendo desde el Óvalo Monitor hacia la avenida La Encalada y empresa prestadora de servicios ya ha sido notificada para realizar los trabajos pertinentes.