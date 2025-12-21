Bañistas opinan sobre prohibición de acampar en playas durante celebraciones de fin de año

A pocos días de la Navidad y Año Nuevo, los distritos de Chorrillos, Barranco, Miraflores y Ancón prohibieron que sus playas sean utilizadas para acampar, realizar fogatas, picnics y otras actividades similares durante el verano 2026.

En el caso de Chorrillos, específicamente en la playa Agua Dulce, la multa para quienes desobedezcan esta medida asciende a S/ 2 800. "Se va a asignar personal especializado en la playa para que haga control, tanto de manera de fiscalización y en el tema de seguridad", dijo un representante de la gerencia de la comuna de Chorrillos.

Reacciones de veraneantes y otras sanciones

Algunos veraneantes expresaron su descontento con la medida. "Acampar es demasiado rico, porque tienen que quitarlo. Me gusta recibir el año acampando", dijo una entrevistada, mientras otro señaló "Que malo, pero igual el fin de año se recibe con la familia, una cena familiar se goza bonito".

Ante la asistencia de jóvenes con bebidas alcohólicas, el personal de fiscalización en Agua Dulce advirtió que también está prohibido. Además las sanciones por el arrojo de basura será multada con el 10% de una UIT, equivalente a S/ 535, según la ordenanza municipal 382.

Prohibiciones por verano 2026

Estas prohibiciones regirán durante toda la temporada de verano del 2026, con el objetivo de preservar el orden y la limpieza en las playas más concurridas de la capital durante las festividades de fin de año y la temporada alta de visitantes.