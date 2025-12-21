Villa de Papá Noel en Lima Norte ofrece nieve artificial, casa del Grinch y taller de galletas navideñas

Lima Norte ya vive la Navidad con la Villa de Papá Noel, un espacio que ofrece múltiples atracciones para sentir el ambiente festivo clásico de diciembre y donde muchas personas acuden a diario en familia.

Un equipo de El Dominical recorrió Plaza Norte y corroboró que varios niños escriben sus cartas en la estación del correo para pedir sus regalos a Santa Claus. En la Casa de las Galletas, los visitantes pueden encontrar galletas de jengibre, dulces y aprender a preparar galletas con formas navideñas.

Del Grinch a la nieve artificial

A pesar de no gustarle la Navidad, la casa del Grinch es uno de los lugares más visitados, donde se observan cuadros con fotos del personaje, su habitación y su tocador, además de la oportunidad de tomarse fotos con él.

Pero el personaje más esperado es Santa Claus, cuya casa recibe largas colas de familias, allí recibe las cartas de los niños que "se portan bien". La zona de nieve artificial ofrece una experiencia única para grandes y chicos, permitiendo subirse a un trineo sobre nieve que cae desde el techo.

Visitantes opinan y casitas en réplica

"Me parece excelente, bonito para los niños y grandes", dijo una entrevistada. Además, el complejo cuenta con casas en miniatra que recrean villas europeas del siglo XIX, mostrando cómo se decoraban las viviendas en esa época.