Familias disfrutan inicio del verano en piscinas del parque zonal Huiracocha

El verano ya empezó oficialmente y muchas familias están buscando diversos espacios para refrescarse, siendo el Parque Zonal Huiracocha en el distrito de San Juan de Lurigancho uno de preferidos.

Las piscinas del club ya se encuentran abiertas al público y se han convertido en el principal atractivo de la temporada. Alex Alejandro Vargas, Subgerente de Cultura y Deportes, indicó a El Dominical, que son piscinas recreativas disponibles para el público en general en Lima Metropolitana.

Ambiente de diversión y nuevas actividades

Un equipo de Panamericana Televisión encontró a grupos de personas disfrutando del agua y realizando aeróbicos. "A veces estamos tristes o mal físicamente y sí nos ayuda bastante", dijo una entrevistada.

Mientras otra añadió que "Está riquísima el agua y nos está relajando, no queremos salirnos". Además de las piscinas, el parque anuncia nuevos talleres para los próximos meses, incluyendo fútbol, vóley, taekwondo, natación y aeróbicos.

Precios de entradas y piscinas

Los precios son accesibles, el ingreso al parque cuesta S/3 de lunes a viernes y S/4 los fines de semana, mientras que el acceso a la piscina es de S/5 entre semana y S/6 los sábados y domingos por una hora de uso.