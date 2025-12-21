Perrito Pug, bebés hiperrealistas y autos locos entre las novedades de juguetes en Mesa Redonda

A pocos días de la Navidad, las familias continúan buscando el regalo ideal para entregar a sus seres queridos y acuden al centro comercial de Mesa Redonda, en el Centro de Lima, para encontrar lo último en juguetes.
Un equipo de El Dominical volvió al emporio comercial y encontró más novedades como un carrito loco que gira en 360° de Spiderman a un precio S/69. También hay bebitas gateadoras que lloran y su costo es S/55 y la bebé que toma leche, "bota su chanchito" y le crece su diente a S/52.
Si busca juguetes más interactivos, el perrito pug que camina, tiene su correa y ladra a solo S/44. La cuatrimoto de los amigos de Barbie viene con tres personajes y funciona con control remoto y vale S/89. Para los que les gusta la aventura sobre ruedas están los Jeeps que funcionan con batería recargable entre 2 a 4 horas y cuesta S/1200.
Juguetes en galería Mina de Oro
En la galería Mina de Oro se encuentran los Brainrot italiano que bailan y tiene 4 modelos de sonidos, además de Ballerina Capuchina y el Tralalero Tralala, cada uno tiene un valor de S/35, mientras que las muñecas se encuentran desde S/15 a S/18.
Además, puede encontrar los Brainrot italiano voladores, los cuales se recomienda comprar bajo la supervisión de un adulto a S/8. Carritos robots a S/11 y "autos locos" a control remoto que botan humo.
Pistas de carreras y bebés hiperrealistas
Patitos y capibaras que bailan y botan humo a S/20 la unidad. A los que les gustan las pistas de carrera pueden encontrarlas desde S/90. Las bebés hiperrealistas son otras de las novedades ya que tienen cabello real, al elevarlas se ríen, lloran cuando se le pone de espalda, al echarlas emite sonido de dormir, responde preguntas y cuesta S/160.