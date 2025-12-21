Perrito Pug, bebés hiperrealistas y autos locos entre las novedades de juguetes en Mesa Redonda

A pocos días de la Navidad, las familias continúan buscando el regalo ideal para entregar a sus seres queridos y acuden al centro comercial de Mesa Redonda, en el Centro de Lima, para encontrar lo último en juguetes.

Un equipo de El Dominical volvió al emporio comercial y encontró más novedades como un carrito loco que gira en 360° de Spiderman a un precio S/69. También hay bebitas gateadoras que lloran y su costo es S/55 y la bebé que toma leche, "bota su chanchito" y le crece su diente a S/52.

Si busca juguetes más interactivos, el perrito pug que camina, tiene su correa y ladra a solo S/44. La cuatrimoto de los amigos de Barbie viene con tres personajes y funciona con control remoto y vale S/89. Para los que les gusta la aventura sobre ruedas están los Jeeps que funcionan con batería recargable entre 2 a 4 horas y cuesta S/1200.

Juguetes en galería Mina de Oro

En la galería Mina de Oro se encuentran los Brainrot italiano que bailan y tiene 4 modelos de sonidos, además de Ballerina Capuchina y el Tralalero Tralala, cada uno tiene un valor de S/35, mientras que las muñecas se encuentran desde S/15 a S/18.

Además, puede encontrar los Brainrot italiano voladores, los cuales se recomienda comprar bajo la supervisión de un adulto a S/8. Carritos robots a S/11 y "autos locos" a control remoto que botan humo.

Pistas de carreras y bebés hiperrealistas