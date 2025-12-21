Padres buscan desesperadamente a hija de 15 años que escapó de puerta de comisaría de Chorrillos

¡Preocupante! Una menor ha sido reportada como desaparecida luego de que escapó de la puerta de la comisaría de Chorrillos y en presencia de varios efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Un equipo de El Dominical conversó con Antony y Génesis, padres de la menor, quienes indicaron que el pasado 13 de diciembre hubo un problema en su casa y le prohibieron salir a jugar; sin embargo, la menor salió a la bodega y sus padres fueron a buscarla, pero ella ingresó a un restaurante. Ante ello, los propietarios del negocio llamaron a la policía, fueron trasladados a la comisaría y allí escapó la menor.

Padres narran hechos y piden que vuelva

"Cuando nos bajamos del patrullero, la niña salió corriendo, la comisaría me preguntan los datos de mi hija y me dejó allí y yo me quedé llorando. No intentaron perseguirla. Queremos que regrese porque la estamos esperando, no queremos que esté sola", dijo la madre.

El padre, entre lágrimas enseñó las medallas de la menor que ganó como nadadora. "Aquí están los triunfos que mi hija ha logrado, su peluchito con que duerme. Si hicimos algo malo, perdónanos, también te perdonamos por lo que hayas hecho, pero regresa", dijo Antony.

¿Dónde comunicarse si tiene información sobre su paradero?

Su padre todos los días recorre con su bicicleta varios distritos en búsqueda de su hija. Si usted tiene información sobre su paradero, puede comunicarse de manera responsable al número 965985140.