Auto termina empotrado contra vivienda en La Molina

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que un conductor fuera de control, empotró su auto contra la fachada de una vivienda. El hecho ocurrió en la avenida El Corregidor, en el distrito de La Molina.

Un equipo de El Dominical llegó hasta la zona y corroboró que el portón principal de la vivienda quedó destrozada y ha sido tapada con un plástico de gran tamaño. Además se observa una pendiente pronunciada de aproximadamente 3 metros.

El general Javier Ávalos, gerente de Seguridad Ciudadana de La Molina, señaló que la pendiente y la imprudencia del conductor provocaron el choque contra la vivienda y este es el segundo accidente que ocurre en la zona.

Conductor y pasajera afectada

Ante ello, la comuna viene realizando las coordinaciones por ser un lugar de riesgo e indicó que afortunadamente no se registraron personas afectadas. Sin embargo, el conductor terminó con heridas graves en la cabeza y su acompañante con varios golpes.

Investigaciones en curso

Asimismo, Ávalos mencionó que será la Policía Nacional del Perú quienes se encarguen de las investigaciones para que el conductor reciba las sanciones administrativas o penales que corresponden.