Atentan por cuarta vez contra alcalde de Carabayllo: sujetos detonaron artefacto explosivo

Sujetos desconocidos detonaron un artefacto explosivo a pocos metros donde se encontraba el alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, durante la colocación de la primera piedra en las obras que se realizarán en el sector Sol Naciente.

Un estruendo que de acuerdo a residentes de la zona, se escuchó a varias cuadras a la redonda. Una vecina indicó que el artefacto explosivo fue arrojado por debajo de una mototaxi que se encontraba en la zona.

Un video muestra que el alcalde quedó sorprendido y su seguridad lo puso a resguardo. La Municipalidad de Carabayllo ya ha colocado la denuncia respectiva y ha pedido a la policía que investigue el caso.

Más atentados contra alcalde

Cabe resaltar, que este es el cuatro ataque contra Mendoza. El pasado 3 de diciembre, desconocidos lanzaron un artefacto explosivo a pocos metros de la casa del burgomaestre y otro atentado ocurrió el 5 de noviembre en la biblioteca del distrito.

El alcalde indicó que los ataques estarían vinculados al trabajo que realiza en las obras de mejoramiento vial y saneamiento. Sin embargo, la Fiscalía viene investigando al alcalde por presuntas adjudicaciones irregulares y uso de vehículos.