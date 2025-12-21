Continúa venta de canastas navideñas en mercados de Lince y Cercado de Lima

En mercados de los distritos de Cercado de Lima y Lince, los comerciantes ya se encuentran armando las tradicionales canastas navideñas, que se ofrecen en una amplia variedad de precios y tamaños.

En el Mercado Lobatón, doña Isabel elabora canastas desde 64 soles, mientras que en el Mercado Risso, don Alcides ofrece opciones desde 50 hasta 120 soles. "De acuerdo al cliente nos hace preparar qué quiere colocar", explicó el comerciante.

Contenido de canastas

Las canastas incluyen alimentos de primera necesidad como arroz, azúcar, leche, fideos y aceite, además de productos como mermelada y mantequilla. Según los vendedores, las de 70 y 80 soles son las de mayor venta, siendo adquiridas por personas que las entregan como agradecimiento a sus trabajadores durante las fiestas.

Canasta más grande del mundo

Por otro lado, el mercado Santa Anita mantiene su tradición anual con el sorteo de la denominada "canasta más grande del mundo", que este año supera las 7 toneladas de peso. El ganador se conocerá el próximo sábado 27 de diciembre.