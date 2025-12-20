Sube precio de pasajes interprovinciales por fiestas de fin de año

A pocos días de las celebraciones de fin de año, cientos de peruanos buscan retornar a sus provincias de origen para reunirse con sus familias, enfrentando un incremento sustancial en las tarifas del transporte terrestre.

En terminales como el de Jauca, usuarios reportan que pasajes que normalmente cuestan 20 o 25 soles ahora se cotizan entre 40 y 70 soles, lo que representa un aumento de más del 200%. "Mi hijo me ha traído hasta acá y ya se vuelve a su trabajo. Yo soy de Huancayo y tengo 100 solitas para atender.

"Esto viene de años, generación tras generación", relató una usuaria afectada por la subida de precios, quien viaja desde Huancayo hacia Jauca. Frente a esta situación, Renzo Torres, subgerente de Supervisión Electrónica de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), instó a la población a no utilizar servicios de transporte informal no habilitados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Pedido a ciudadanía y ejecución de planes

"La SUTRAN pide a la ciudadanía, a los pasajeros, que no tomen estos vehículos, que tomen los vehículos formales, los habilitados por el MTC en los terminales masivos donde hay presencia de SUTRAN", declaró Torres.

En el marco del operativo por las fiestas, la SUTRAN anunció la ejecución del Plan Viaje Seguro, que busca reforzar la supervisión y fiscalización. La iniciativa verifica las condiciones técnicas de los vehículos, la documentación vigente de los conductores, el cumplimiento de las jornadas máximas de manejo y la transmisión de GPS en tiempo real desde el centro de gestión y monitoreo de la institución.

Viaje Seguro

Asimismo, la autoridad recomendó a los viajeros utilizar el aplicativo móvil "Viaje Seguro", que permite consultar información sobre el vehículo, la vigencia de la licencia del conductor y los terminales autorizados para un traslado seguro. La medida busca proteger a los pasajeros en una temporada donde la alta demanda suele generar incrementos tarifarios y proliferación de servicios no regulados, que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios.