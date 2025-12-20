Disparan contra auto de periodista Anthony Rumiche en el Callao: investigaba a Ciro Castillo

El periodista Anthony Rumiche, del medio digital Prensa Callao TV, denunció haber sido víctima de un atentado la noche del viernes 19 de diciembre, cuando sujetos armados dispararon contra su vehículo frente a su casa, en el Callao.

Según su relato, tres individuos a bordo de una motocicleta llegaron hasta los exteriores de su casa y abrieron fuego contra el automóvil estacionado, mientras él se encontraba dentro de su domicilio junto a su menor hijo y dos colegas.

Vínculo con investigaciones periodísticas

El periodista vinculó directamente el ataque con su labor de investigación, señalando que ocurrió el mismo día en que se difundieron reportajes sobre presuntas irregularidades y malversación de fondos en el Gobierno Regional del Callao bajo la gestión del gobernador Ciro Castillo.

Rumiche expresó temor por su vida y responsabilizó públicamente a las autoridades regionales. "Si algo me pasa, responsabilizo directamente al prófugo de la justicia Ciro Castillo, a su entorno más cercano y a todos los funcionarios que en algún momento denuncié como periodista de investigación", dijo.

Responsabiliza a 'Chino Jimmy Whu'

Asimismo, señaló a alias 'Chino Jimmy Whu', presunto integrante de la banda criminal "Los Socios del Callao", a quien ha expuesto en diversos reportajes. Un colega cercano indicó que, debido a la inseguridad, varios comunicadores de la región se ven obligados a movilizarse con chalecos antibalas, y exhortó a la municipalidad a identificar a los responsables mediante las cámaras de videovigilancia de la zona.

Ataques previos a comunicador

No es la primera vez que Rumiche denuncia agresiones. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) alertó sobre amenazas en su contra tras investigaciones vinculadas al GORE Callao. El 26 de febrero fue agredido físicamente durante una cobertura en la Municipalidad de Carmen de la Legua, un caso que fue denunciado ante la comisaría de Maranga. La ANP también ha registrado episodios de hostigamiento digital contra el periodista desde cuentas asociadas al Gobierno Regional.