Circuito Mágico del Agua fue el atractivo turístico más visitado del Perú en el 2025

El Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva lideró el ranking nacional de visitas turísticas entre enero y setiembre de 2025 en nuestro país. El complejo de fuentes ornamentales tuvo casi dos millones de visitantes.

Según el Reporte Mensual de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), este flujo representa un crecimiento sostenido del sector. El santuario histórico de Machu Picchu y la explanada de Saqsaywaman ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Villa Mágica Navideña y experiencias de visitantes

De los casi dos millones de visitantes, el 95.4% correspondió a turistas nacionales y el 4.6% a extranjeros. En la actual temporada navideña, cientos de familias acuden al recinto para disfrutar de la "Villa Mágica Navideña", un espacio con zonas temáticas, espectáculos y actividades que funciona todos los días de 3:00 p.m. a 10:00 p.m. con un costo de ingreso de 5 soles.

Visitantes entrevistados en el lugar, algunos provenientes de ciudades como Huaral e Ilo, destacaron la experiencia familiar. "Muy bonito, está divertido para toda la familia", dijo una asistente, mientras otra recomendó el lugar por los shows, las luces y la amabilidad de la gente.

Sector estratégico para economía

El Mincetur resaltó que estos indicadores consolidan al turismo como un sector estratégico para la economía nacional, con un fuerte impacto en servicios, transporte, comercio y generación de empleo local.