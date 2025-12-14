Muñecas que hablan y dinosaurios con control remoto: juguetes inteligentes en el Centro de Lima

Faltan menos de dos semanas para la Navidad, y en el Mercado Central y Mesa Redonda, en el Centro de Lima, se ofrecen una variedad de juguetes tecnológicos e interactivos para esta temporada.

Un equipo de El Dominical corroboró que entre los artículos más buscados se encuentra una espada mágica que bota humo, cambia de color, emite sonidos e incluye cargador, con un precio de S/80. También se encuentran muñecas interactivas como "Lucita", hecha de silicona, musical y parlante, que cuesta S/95.

Otra muñeca que responde preguntas, canta y mueve la boca y la cabeza tiene un valor de S/160. Entre los juguetes clásicos, están los Transformers con novedades como un carrito que se convierte en robot y se maneja con control remoto por S/70. Asimismo, se ofrece un dinosaurio realista con control remoto que camina, emite sonidos y bota humo por S/90.

Variedad de precios y opciones

Para los más pequeños, hay bebés realistas con pestañas, certificado de nacimiento, biberón y pañal a S/160. También se encuentran figuras de Labubu con cajita musical y sonidos por S/50, y personajes voladores de Brainrot Italiano desde S/10 la unidad y S/8 por mayor.

La oferta incluye además buques desde S/85, trailers con llantas de goma a S/115 y aviones militares con soldaditos por S/120, presentando también opciones para diversos presupuestos en vísperas del 25 de diciembre.