Nieve, Papá Noel y la casa del Grinch en Villa Navideña del Mall del Sur

La Villa Navideña 2025 del Mall del Sur se ha convertido en un punto central del espíritu festivo, atrayendo a decenas de familias. El espacio cuenta con una popular zona de nieve donde los niños pueden jugar por horas y un área total que supera los 6 mil metros cuadrados.

Un equipo de Panamericana Televisión llegó hasta el lugar y corroboró que destaca un inmenso árbol de Navidad de más de 25 metros, la casa de Papa Noel y una ambientación completa de la casa del Grinch.

Detalles del recorrido y horarios

Durante nuestro recorrido, encontramos algunos detalles del camino hacia la casa del Grinch, donde se observa al perro Max, fotografías de la película con Jim Carrey, el árbol volteado, la biblioteca, el mirador y hasta la habitación del pintoresco personaje.

La villa, ubicada también en Plaza Norte, estará abierta al público hasta el 3 de enero de 2026. Los horarios de visita son de lunes a viernes desde las 3:00 p.m. hasta las 10:00 p.m., y los sábados, domingos y feriados desde el mediodía hasta las 10:00 p.m.

Precios y experiencia

Cabe resaltar, que las entradas para la Villa Navideña tienen un precio desde los S/25 soles, ofreciendo una experiencia que combina diversión para toda la familia y ambientación temática por Navidad.