Vendedores ambulantes toman puente Ayacucho en el Centro de Lima

A menos de dos semanas de la Navidad, las familias vienen aprovechando el fin de semana para poder comprar los regalos que entregarán a sus seres queridos; sin embargo, algunos vendedores ambulantes han tomado los puentes peatonales.

Un equipo de El Dominical llegó hasta el puente Ayacucho, en el Centro de Lima donde corroboró que los comerciantes informales se encuentran apostados ofreciendo sus productos y han convertido prácticamente la estructura en una feria improvisada.

Asimismo, también se observa un auto estacionado que dificulta el tránsito y genera gran congestión vehicular, por lo que algunos hombres al volante han decidido circular por otras vías alternas.

Zona estaría lotizada