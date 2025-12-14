Con luces LED y bluetooth: novedosos vehículos de juguete se venden en la avenida Grau

La fiebre de la Navidad está en todo su esplendor. A solo 10 días de la Noche Buena, las familias aprovechan el fin de semana para poder comprar los regalos que entregarán a los más pequeños en casa.

Un equipo de El Dominical llegó hasta cruce del jirón Luna Pizarro y la cuadra 5 de la avenida Grau, donde encontró diversos vehículos de juguetes para niños, como autos, motos, trimotos y cuatrimotos a diversos precios.

Vehículos con bluetooth y más novedades

Durante nuestro recorrido encontramos estos vehículos de juguete desde los S/300 hasta S/2 mil. Los autos vienen con luces led, acelerador de mano, batería 2025-2026, soportan hasta 120 kilos y algunos cuentan hasta con bluetooth.

Asimismo, también hay novedades como un auto para bebés de 1 año, que tienen control remoto, mecedora y cuenta con música a un precio de S/500. Las motos también son algunas de las favorita por las luces.

Acuden a lugar muy temprano

Cabe resaltar, que los padres de familia llegan desde tempranas horas del día a esta parte del Centro de Lima para preguntar por precios y ver opciones. También acuden en algunos casos los revendedores.