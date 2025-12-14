Sujeto trepa muro como el "hombre araña" para robar casa en La Victoria

Un sujeto identificado como Raúl Castro Lazarte, conocido con el alias "El Hombre Araña", fue capturado luego de escalar la fachada de una vivienda para intentar robar, en el distrito de La Victoria.

Las cámaras de videovigilancia del distrito grabaron cómo el individuo, llegó en bicicleta a la cuadra 6 del jirón García Naranjo, trepó con agilidad la reja y una columna hasta acceder a un balcón del segundo piso. Testigos indicaron que al momento del hecho no había personas dentro del predio.

Historial delictivo y excusa del detenido

Según el encargado del predio, el sujeto intentó utilizar el balcón como guarida al notar la presencia de serenos, pero fue acorralado y obligado a bajar. Al ser interceptado, Castro Lazarte se excusó ante el encargado diciendo que había subido "para dormir y consumir drogas".

Afortunadamente, no logró sustraer ningún objeto de valor de la vivienda durante este intento. El detenido, conocido por su método de escalada, cuenta con más de 10 intervenciones policiales previas en el distrito por el mismo delito.

Constantes robos y asaltos

El encargado del inmueble expresó su preocupación por inseguridad, indicando que ocurren muchos robos en la zona, incluyendo hurtos de medidores de agua y en el mercado García Naranjo. Cabe resaltar, que el sujeto fue trasladado a la Comisaría de La Victoria para las investigaciones correspondientes.