Pasajeros de vuelos nacionales no pagarán TUUA de transferencia en Aeropuerto Jorge Chávez

¡Atención viajeros! Los pasajeros de vuelos nacionales que hagan conexión en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez no pagarán la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia, así lo anunció el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

En ese sentido, ningún pasajero que realice solo vuelos dentro del Perú pagará la TUUA de transferencia nacional. La decisión se da tras los acuerdos alcanzados entre el MTC y el concesionario del aeropuerto Lima Airport Partners (LAP).

Un equipo de El Dominical llegó hasta el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y conversó con algunos pasajeros sobre esta medida, aunque algunos no quisieron opinar al respecto, otros saludaron la decisión.

Pago de TUUA para viajes internacionales

De acuerdo a lo aprobado por Ositrán, desde este domingo 7 de diciembre, todo viajero internacional que conecte vuelos sin salir del terminal aéreo deberá pagar la tarifa adicional de $11,86 a través de Internet o módulos de atención del aeropuerto.

¿Qué es la TUUA?

La TUUA de transferencia es un pago que cubre los servicios para pasajeros en conexión (los que descienden de la aeronave) usan los servicios y no salen del terminal, para luego continuar su viaje hacia su destino.