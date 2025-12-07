Caen dos sujetos por atacar a balazos a choferes de combi en Chorrillos: tenían armas y granadas

Un sujeto armado intentó acabar con la vida de un datero de un paradero en la zona de San Genaro, en el distrito de Chorrillos, pero la víctima logró huir al notar el ataque, según registró un video del incidente.

Minutos después, quien sería el mismo pistolero disparó varias veces contra una combi estacionada cerca del primer ataque, impactando en el parabrisas y dejando siete municiones regadas en el pavimento.

"Un segundo punto en la asociación de vivienda Monte Carlo, estos mismos sujetos habrían disparado contra una combi impactando en el parabrisas y dos impactos sobre el pavimento, quedando regada siete municiones", detalló un agente policial.

Captura y hallazgo

Los detenidos fueron identificados como Kevin Antony Gonzales Contreras y Erick Alfonso Lorat Carmona, quienes se dedicarían a extorsionar a transportistas de Chorrillos. En los operativos se incautó una pistola, dos cacerinas, 50 municiones, drogas y dos granadas tipo piña.

"Ellos están implicados en el delito contra el patrimonio de extorsión y sicariato, es más, no se descarta que estos sujetos habrían participado en el último atentado contra la empresa Etcimosa el 3 de diciembre", agregó el agente policial. Los sujetos quedaron detenidos en la Comisaría de San Genaro en Chorrillos.