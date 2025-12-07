Balean frontis de discoteca en Independencia y dejan herida a una mujer

Presuntos extorsionadores balearon la fachada de una discoteca y dejaron a una mujer herida. Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo 7 de diciembre en la avenida Gerardo Unger, en el distrito de Independencia.

Según indicaron testigos, alrededor de las 3 de la madrugada, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el frontis del local "11:11 Club" y realizaron varios disparos. El hecho ocurrió a unos metros de la comisaría y la municipalidad del distrito.

Un equipo de El Dominical llegó hasta el lugar y corroboró que los asistentes del local se encontraban saliendo tras el ataque. Asimismo, en el piso se encuentran regados cerca de 9 casquillos de bala.

Auto afectado

También, un vehículo color negro estacionado en la zona, resultado con un impacto de bala. Hasta el lugar, llegaron agentes de la comisaría de Independencia quienes se encuentran conversando con el conductor de la unidad para realizar la pericia correspondiente.

PNP realiza diligencias