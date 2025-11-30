Cae tiktoker extranjera por presunta extorsión: estaría vinculada a ataque a bus de empresa San Germán

Agentes de la División de Investigación de Extorsiones capturaron a Angela Lucía Freite Guedes, una ciudadana venezolana de 22 años conocida en TikTok como "La Odiosa 2555", presuntamente vinculada a la organización criminal "Los Gallegos" del Tren de Aragua.

La intervención se realizó en una vivienda en el distrito de Santa Anita, junto a Jorge Luis Rivera Martínez, alias "Gringo", donde se incautó un arsenal que incluía una mini Uzi que puede ser abastecida con hasta 30 municiones.

El coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, explicó que las mujeres jóvenes cumplen un rol importante en las organizaciones criminales para captar posibles víctimas. "Aprovechan las apariencias físicas para obtener información privilegiada para la selección de la víctima", indicó.

Vinculación con atentado a transportistas

La pareja de extranjeros estaría vinculada al atentado contra un bus de la empresa de transportes San Germán, ocurrido el domingo anterior a la intervención. "Una subfacción de Los Gallegos, subfacción venezolana que estaría detrás del atentado de nuestros hermanos transportistas", precisó Revoredo.

Durante el allanamiento, Rivera Martínez negó que el armamento fuera de su propiedad, alegando que pertenecía a un compañero identificado como "Hijo de Dios". Las investigaciones revelan que todas estas organizaciones criminales dependen del penal de Tocorón en Venezuela.