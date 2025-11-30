Asesinan a balazos a obrero en El Agustino: familia pide justicia

Un obrero de construcción civil que se encontraba trabajando fue asesinado de varios balazos a plena luz del día. El hecho ocurrió en la zona conocida como Villa Alegre, en el distrito de El Agustino.

Diego Canales Jiménez, de 22 años, recibió cinco impactos de bala durante una gresca registrada por cámaras de seguridad del lugar, donde se observa a un sujeto con polo negro huir del lugar tras el crimen.

Testigos del hecho indicaron que primero escucharon un balazo seguido de una ráfaga de disparos. Los vecinos relataron que segundos antes del ataque se produjo una discusión entre los obreros y terceras personas que se habría iniciado dentro de un jardín aledaño a la obra.

Planes truncos

Pese a los esfuerzos por salvar su vida, Canales Jiménez falleció en el hospital Hipólito Unanue, ubicado a pocos metros del lugar del crimen. La madre del joven declaró entre lágrimas que su hijo "solo estaba trabajando" y que planeaba abrir una barbería con sus ahorros.

Posible extorsión a empresa y pedido de justicia

Familiares de la víctima descartaron que se trate de un ajuste de cuentas y señalaron que el crimen podría responder a un amedrentamiento contra la empresa constructora. "Hay varios aquí que piden cupos a los mismos ingenieros que agarran la obra", afirmó una mujer. La madre de Diego exige justicia y que se investigue a fondo el crimen.