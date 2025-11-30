Le roban auto y policías la envían a 'San Jacinto': afectada teme que vehículo sea desmantelado

Una pareja de esposos sufrió el robo de su auto Nissan plateado modelo 97 mientras asistían a un concierto en el distrito de San Luis. Las imágenes de seguridad registraron el momento en que un delincuente llegó en un auto negro, rompió la chapa del vehículo de las víctimas y se lo llevó en cuestión de minutos.

"Salgo como a las 3 y el auto ya no estaba, lo habían extraído, lo habían robado. Corrí al frente porque había una patrulla y le pedí ayuda y me dijo que vayamos a la comisaría de San Luis a poner la denuncia", relató la mujer afectada.

Extorsión y falta de apoyo policial

Tras colocar la denuncia, los delincuentes contactaron a la víctima exigiéndole S/5 mil por el rescate del automóvil. "¿Quieres tu carro?, yo pongo las condiciones. Búscate un garante, por ahí debes tener tu mecánico o tus amistades que tengan un conocido en San Jacinto", le manifestó el extorsionador a la mujer.

La víctima acudió a la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Dirove), donde según su testimonio el oficial Carlos Puicón no le brindó el apoyo necesario. "Incluso el mismo policía me dice, Anda tu sola al mercado negro de San Jacinto y consíguete un garante", denunció.

Temen sea desmantelado y vendido

Cabe resaltar, que la pareja de esposos ya no han vuelto a recibir llamadas extorsivas y temen que su vehículo, el cual es su herramienta de trabajo, sea desmantelado para ser vendido por autopartes.