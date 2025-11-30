Final de la Copa Libertadores: así se vivió el triunfo del Flamengo en Miraflores

El Club de Regatas do Flamengo se coronó campeón de la Copa Libertadores 2025 al vencer 1-0 al Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima. El único gol del partido llegó al minuto 66 mediante un cabezazo del defensa Danilo, desatando la euforia entre los miles de seguidores rojinegros presentes en el recinto y en las calles aledañas.

Con este resultado, Flamengo obtiene su cuarto título en la máxima competencia continental, consolidándose como uno de los clubes más exitosos de Sudamérica. El encuentro mantuvo la emoción hasta el pitazo final, especialmente en los minutos finales cuando Palmeiras realizó peligrosas incursiones en el área rival.

Celebraciones en Miraflores

Tras el partido, cientos de hinchas de Flamengo se congregaron en el Pasaje San Román y la calle de Las Pizzas en Miraflores para celebrar el título. Los seguidores brasileños expresaron su emoción con cánticos, banderas y abrazos.

Mientras algunos simpatizantes de Palmeiras mostraron algunas sonrisas pese a la derrota. Las celebraciones se extendieron hasta la noche, mientras los hinchas retornaban del estadio para continuar la fiesta en las calles miraflorinas.

Hinchas resaltan triunfo en Perú

Los aficionados rojinegros destacaron que esta era la segunda vez que su equipo ganaba una final en Perú y manifestaron su deseo de que futuras definiciones se disputen nuevamente en territorio peruano.