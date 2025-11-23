Pistas con huecos: conductores enfrentan daños vehiculares y riesgo de accidentes en principales vías

Conductores de diversos distritos de Lima enfrentan diariamente el deterioro crítico por el estado de las pistas, con baches y hundimientos que representan graves riesgos de accidentes y daños vehiculares.

En la avenida Marco Polo, en San Martín de Porres, los vehículos deben reducir velocidad y cambiar de carril abruptamente para evitar golpes que podrían mandarlos "directo al mecánico", según constató un equipo de El Dominical.

Situación similar se reporta en Los Olivos, donde la avenida Alfredo Mendiola cerca del óvalo Izaguirre, presenta un tramo completo con fracturas, desniveles y parches deteriorados que ya no resisten el tránsito pesado. En el Cercado de Lima y La Victoria, las calles presentan un estado tan crítico que los conductores las denominan "campo minado".

Responsabilidades y uso de recursos

El abogado especialista en tránsito, Luis Quispe Candia, explicó que los afectados por daños vehiculares causados por baches pueden presentar denuncias formales para determinar responsabilidades. "Si un vehículo sufre desperfectos a consecuencia de un bache, la persona agraviada debe denunciar en la comisaría y la policía debe investigar", señaló el especialista.

Quispe Candia cuestionó además el destino de los tributos que pagan los conductores, indicando que "el impuesto al patrimonio vehicular y las multas van a las arcas de la municipalidad, pero terminan en gastos corrientes" en lugar de destinarse al mantenimiento vial.