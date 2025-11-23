Encuentran cientos de preservativos en consultorio de falso quiropráctico que grababa a sus pacientes

La Policía Nacional, la Fiscalía y el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú intervinieron un inmueble en Ancón donde operaba Pablo Bayron Reátegui Suárez, conocido en TikTok como "Bayron tu Terapeuta" con más de 200 mil seguidores.

El sujeto, que no contaba con título profesional, grababa a sus pacientes con pocas prendas íntimas y realizando posiciones de connotación sexual bajo el pretexto de aplicar las supuestas técnicas quiroprácticas.

Durante el allanamiento se encontraron cientos de preservativos que el detenido justificó como instrumentos para "palpar la zona axilar", aunque no utilizaba guantes para estas acciones. También se incautó una botella de licor de maracuyá en el local que se publicitaba como centro quiropráctico "Columna Feliz".

Investigación por múltiples delitos

La abogada Romy Chang explicó que se evalúan posibles delitos de tocamientos indebidos o actos de connotación sexual sin consentimiento, que conllevan penas de tres a seis años de cárcel. "Sin un consentimiento válido se ha estado realizando estos tocamientos sobre las mujeres", indicó.

Más delitos y detención

Adicionalmente, se investiga el presunto delito de violación a la intimidad por difundir videos del cuerpo de las pacientes sin autorización, delito sancionado con dos años de prisión. Reátegui Suárez permanece detenido acusado de ejercicio ilegal de la profesión, pero podría enfrentar cargos adicionales según avance la investigación.