Falso taxista dopa a pasajero y le roba más de S/5 mil de sus cuentas bancarias

Un joven denunció que fue dopado y sufrió el robo de sus pertenencias por un falso taxista la noche del último viernes tras abordar el vehículo cerca a Megaplaza. El hombre retiró más de 5 mil soles de sus cuentas bancarias.

La víctima abordó un vehículo en inmediaciones del centro comercial, momento en que el conductor roció un spray que supuestamente era ambientador, causándole inmediato malestar y somnolencia.

"Hay partes que no recuerda muy bien porque quedó muy aturdido", señaló el afectado, quien solo recuerda haberse despertado cerca de su domicilio con todas sus pertenencias aparentemente intactas. Sin sospechar que el falso taxista había realizado cinco retiros de S/1 mil en un agente bancario de Comas.

Cámaras graban retiro de dinero

Cámaras de seguridad captaron al sujeto ingresando al establecimiento bancario vestido con polo negro, shorts, gorra y zapatillas, donde realizó los retiros sin inconvenientes. Además, realizó dos giros a cuentas de diferentes personas utilizando la información bancaria de la víctima.

Pide rastrear cuentas

El joven afectado no recuerda ninguna característica del vehículo solo que era de color oscuro y manifestó que espera que las autoridades rastreen las cuentas receptoras para identificar al responsable.