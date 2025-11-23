Cae 'Clan del Norte Nueva Generación': tenían motos con stickers de Pablo Escobar y altar de brujería

La Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional desarticuló al grupo criminal "Clan del Norte Nueva Generación", cuyos miembros se caracterizaban por quemar combis informales y obligar a sus víctimas a colocar stickers con armas y calaveras en sus vehículos.

El operativo de alto impacto realizado por la PNP permitió la captura de siete ciudadanos venezolanos, entre ellos tres mujeres y cuatro hombres, en dos inmuebles de la urbanización Santa Rosita, en el distrito de Ate.

Durante el allanamiento se incautaron cuatro vehículos, diez celulares con evidencia y cuadernos con nombres, datos y montos que son materia de investigación. Los agentes de la Depincri Ate Santa Anita también encontraron un altar con elementos de brujería, incluyendo un crucifijo sumergido en agua, que presuntamente usaban para rituales de protección antes de cometer delitos.

Ataque frustrado y evidencias

El grupo habría intentado asesinar a un comerciante de choclos en Los Olivos días atrás, según muestran grabaciones de seguridad donde seis sujetos disparan contra un vehículo blindado que salvó la vida del conductor. Las imágenes fueron cruciales para identificar a los atacantes y ubicar al menos una de las motocicletas utilizadas en el atentado, la cual ya fue incautada.

Entre los elementos hallados destacan vehículos que lucían stickers de Pablo Emilio Escobar Gaviria, lo que reflejaba la idolatría criminal del grupo. Los intervenidos permanecen detenidos en la Depincri Ate Santa Anita mientras continúan las investigaciones sobre sus actividades delictivas.