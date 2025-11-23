Presidente José Jerí participa en izamiento de bandera en Lurigancho-Chosica

El presidente de la República, José Jerí, participa la mañana de este domingo 23 de noviembre, la ceremonia de izamiento de la bandera y entonación del himno nacional en el distrito de Lurigancho-Chosica.

Tras un breve acto litúrgico, el jefe de Estado llevó a cabo el izamiento y entonación del Himno Nacional, con la participación de diversas autoridades como el alcalde del distrito de Lurigancho- Chosica, Oswaldo Vargas Cuéllar.

Asimismo, también se observa la presencia del Centro de Educación Básica Especial, miembros de la comisaría del sector de la Policía Nacional, personal de otras entidades públicas y algunos vecinos del sector.

Obligatoriedad de acto protocolar

Como se recuerda, el izamiento de la bandera y entonación del himno nacional se estableció en el Decreto Supremo 127-2025-PCM, donde se dispone que este acto será obligatorio todos los domingos en las plazas principales de diferentes municipalidades a las 8:00 a.m.

En dicho acto protocolar se contará con presencia del alcalde de la comunidad. Asimismo, se viene ejecutando todos los lunes en el mismo horario en el resto de entidades públicas con presencia de sus autoridades.