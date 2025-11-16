Navidad 2025: El Grinch lidera tendencias en decoración en Mesa Redonda

Las ventas navideñas ya arrancaron en el emporio comercial de Mesa Redonda en el Centro de Lima, donde los árboles decorativos se han convertido los principales protagonistas con precios desde 30 soles.

La oferta incluye modelos nevados, rosados, minimalistas y gigantes, mientras que el personaje del Grinch lidera las tendencias de decoración para la temporada 2025 a través de adornos, peluches y figuras entre los artículos más buscados.

El recorrido por las galerías comerciales muestra cascanueces gigantes, villas con nieve artificial, papá Noel animados desde 20 soles, estrellas LED y adornos artesanales que regresan con fuerza este año.

Decoraciones en tendencia

La decoración color champagne con chocolate y toques dorados representa una novedad en la oferta navideña, junto con las tradicionales figuras de Mickey Mouse y motivos de dulces entre los favoritos de los compradores.

Organización y expectativas

Las galerías comerciales de Mesa Redonda se han organizado para recibir a miles de personas durante la temporada navideña, implementando mayores medidas de seguridad, personal capacitado y brigadas de emergencia.

Algunos compradores entrevistados por un equipo de El Dominical indicaron que renovaron sus árboles después de varios años, aunque mantienen la tradición de actualizar adornos y luces anualmente.

Compras anticipadas

Cabe resaltar, que varios compradores manifestaron su preferencia por realizar las adquisiciones navideñas con anticipación para evitar los apuros característicos de las fechas cercanas a la celebración.