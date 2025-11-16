Rímac: sujeto ataca a balazos local que funcionaba como discoteca y deja al menos 6 heridos

Al menos 6 personas resultaron heridas, entre ellas una de gravedad, dejó una feroz balacera en el interior de un local que funcionaba como discoteca. El hecho ocurrió en la cuadra 3 de la avenida Amancaes, en el Rímac.

De acuerdo a vecinos, un sujeto llegó hasta la zona y empezó a disparar indiscriminadamente contras los asistentes del local. Un equipo de El Dominical se encuentra en el lugar y corroboró que agentes de la comisaría acudieron al establecimiento.

Personal de criminalística ya han recogido las balas regadas en el piso tras el feroz ataque, pero una de ellas aún continúa regada en el piso. Los vecinos indican que el local funciona hasta altas horas de la noche y temen por sus vidas.

Presunta extorsión y traslado de heridos

Asimismo, los residentes indican que aproximadamente hace dos meses el negocio había cerrado debido a que habrían sido extorsionados. Las personas heridas fueron trasladadas al hospital Cayetano Heredia no se ha confirmado el fallecimiento de ninguno de los afectados.

Cámaras de seguridad y resguardo policial

Cabe resaltar, que en la zona se encuentran varias cámaras de seguridad que servirán para ayudar con las investigaciones, mientras que agentes de la Policía Nacional del Perú se encuentra resguardando la zona.