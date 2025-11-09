Gisela Valcárcel lidera caminata "Dame esos 5K" contra la violencia hacia la mujer

Este domingo 9 de noviembre se lleva a cabo la "Caminata Dame esos 5K" organizada por CARE Perú, una iniciativa que tiene como propósito la participación ciudadana para alzar la voz y actuar frente a la violencia contra la mujer.

La iniciativa tiene como punto de concentración el parque Washington (cdra. 5 de la avenida Arequipa), donde se observa que varios ciudadanos se encuentran participando en la jornada entre ellos varias personalidades.

Gisela Valcárcel y su mensaje en caminata

En diálogo con El Dominical, la conductora de televisión y embajadora de Care Perú, Gisela Valcárcel, expresó su compromiso con la iniciativa en favor de la mujeres y lo mucho "que hay que hacer ante el aumento del índice de violencia".

"Cada paso que estamos dando es un paso de alegría, es un paso en el cual le decimos a cada mujer que no está sola, que aún hay mucho qué hacer. El índice de violencia con respecto al año pasado ha aumentado muchísimo. Con Care y a través de esta caminata queremos mostrarnos solidariamente, pero también en la práctica haciendo cosas", dijo la conductora.

Asimismo, la presentadora señaló que Care Perú genera talleres para ayudar y empoderar a las mujeres. "Decirle a cada mujer que no está sola, que denuncie. Violencia no solamente es la que se ejerce físicamente contra nosotros, violencia es no permitirnos no educarnos, se ejerce violencia cuando por presión económica nos quedamos calladas", agregó.

Exministra Martins pide denunciar violencia

La exministra Marilú Martins, señaló que está agradecida con la embajadoras que se han sumado y demuestra que el Perú quiere estar unidos por la paz de nuestro país y la eliminación de la violencia contra nuestras niñas y mujeres.

"La violencia hay que denunciarla y condenarla porque todas las mujeres y niñas de nuestra país, merecemos caminar con seguridad, sin el miedo que hoy acompaña a muchas mujeres. Denuncien porque la violencia no es normal", expresó Martins.

Línea 100 y Centros de Emergencia

La ministra de la Mujer, Sandra Gutiérrez Cuba, señaló a Panamericana Televisión, indicó su agradecimiento a Care Perú y quienes se sumaron a la lucha para que las niñas y mujeres vivan sin violencia. Recordó la línea 100, los centros de emergencia mujer y comisarías en todo el país para que las mujeres puedan presentar sus denuncias por violencia.

Gisela agradece a PTV por difusión de iniciativa

Por otro lado, Gisela expresó su agradecimiento a la esquina de la televisión por la labor en la iniciativa. "El trabajo que ha hecho Panamericana Televisión ayudándonos en esta caminata ha sido increíble, son estos primeros pasos que seguramente también da Panamericana diciendo "Queremos estar con familia, protegemos y cuidamos a la mujer", estamos felices", agregó la conductora de televisión.