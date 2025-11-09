Encuentran cartuchos de dinamita en edificio multifamiliar en Puente Piedra: hay 12 detenidos

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas incautaron dinamita en un edificio multifamiliar. El hecho ocurrió ocurrió en la calle Mariscal Cáceres, en la zona de la Ensenada, en el distrito de Puente Piedra.

Al menos 12 personas han sido detenidas que serían extranjeros y también se encontraron niños. Los efectivos del orden hallaron unos cinco cartuchos de dinamita y rollos que serían de las mechas de estos artefactos explosivos.

Los efectivos policiales hallaron al interior del predio unas tres motos y una de ellas no tiene placa de rodaje. Todo lo incautado fue llevado en vehículos de la PNP para las diligencias respectivas del caso.

Sospechan que sería búnker

Hasta el momento, no se ha brindado muchos detalles sobre la intervención en la vivienda multifamiliar, pero se sospecha de un búnker dedicado a casos de extorsión en la zona norte de la capital.

Resguardo y conferencia de prensa

Debido al operativo, en la zona se observa gran resguardo policial y militar. Sin embargo, en las próximas horas, la policía informó que brindará una conferencia de prensa para dar mayores detalles.