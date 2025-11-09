Detienen a presunto integrante de 'Los Furiosos del Cono Norte'

Una familia que acababa de llegar de viaje desde Huancayo fue víctima de un violento asalto el 5 de noviembre en Salamanca, Ate, cuando delincuentes armados les robaron su Toyota Hilux. El hecho ocurrió aproximadamente a las 3 de la mañana, mientras los afectados descargaban sus maletas. Cámaras de seguridad registraron el momento en que tres sujetos armados descendieron de un automóvil negro y encañonaron a los ocupantes, logrando llevarse el vehículo incluso cuando una persona todavía permanecía en su interior. Sin embargo, en solo tres días, personal especializado de la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos, en coordinación con la DITROBE Norte, logró recuperar el automóvil durante un operativo en una vivienda ubicada en el jirón León Pinelo, en Comas. En la intervención fue detenido Roberto Ramos Jiménez, de 52 años, quien sería integrante de la banda criminal 'Los Furiosos del Cono Norte'. Durante el registro del inmueble, las autoridades encontraron documentos que incluyen una tarjeta de propiedad y un registro de SOAT de otro vehículo que habría sido robado en el distrito de San Luis el 14 de octubre.

Las investigaciones continúan, ya que se presume que el detenido podría estar involucrado en más delitos. La lesión en la pierna que presenta ha llevado a las autoridades a realizar pericias antropométricas para determinar su posible participación en otros robos. Según las pesquisas, 'Los Furiosos del Cono Norte' operarían en los distritos de Ate, San Luis y La Victoria, seleccionando vehículos de color oscuro para posteriormente cambiarles las placas y sacarlos de la capital. La rápida recuperación del Toyota Hilux demuestra la efectividad del trabajo policial especializado en el combate contra el robo de vehículos en Lima.