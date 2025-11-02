Panamericana Sur: Rutas de Lima reanuda cobro en peaje de Villa desde hoy tras apelar sentencia

Rutas de Lima reinició este domingo 2 de noviembre, el cobro de peaje a las unidades que circulan en Villa y Punta Negra, en la Panamericana Sur, luego de que la concesionaria presentó una apelación contra la sentencia que ordenaba detener dicho cobro.

Un equipo de El Dominical llegó hasta el peaje de Villa y corroboró que varios vehículos particulares se encuentran circulando por esta vía realizando el pago, mientras que algunos conductores han optado por ingresar por la parte trasera de la vía para no pagar.

Asimismo, conversamos con hombres al volante quienes expresaron su incomodidad por el reinicio del cobro de peajes, el cual les ha generado preocupación ya que aseguran que les afecta en su economía.

Retoman cobro tras presentar apelación

Cabe resaltar, que desde el último jueves, la concesionaria Rutas de Lima suspendió el cobro del peaje ante la sentencia, pero tras interponer la apelación, los efectos de la sentencia quedaron suspendidos, según indicó la concesionaria.