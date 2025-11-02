Investigan caso de fiscal que rompió acta policial durante intervención en El Agustino

La fiscal Lucy Katherine Flores Tasayco fue sorprendida rompiendo un acta de intervención policial al interior del Departamento de Investigación Criminal de El Agustino, lo que desencadenó en la reacción de agentes policiales, quienes increparon el accionar a la representante del Ministerio Público.

En su defensa, la magistrada alegó que el documento presentaba errores de formulación y que su intención era corregirlos. Sin embargo, los efectivos señalaron que la funcionaria no tenía la potestad de destruir un documento oficial ya suscrito, lo que generó una fuerte confrontación dentro de la dependencia policial.

En el documento se daba cuenta de la detención de Víctor Manuel y Moisés Balarezo Meza, por el presunto delito de receptación de autopartes. Según el Director de Defensoría del Policía, el documento correspondía a las evidencias de la intervención policial correspondiente.

PNP presenta denuncia

El general Máximo Ramírez, de la Defensoría de la Policía, criticó enérgicamente la actuación de la fiscal, calificando su proceder como un acto que obstaculiza la labor investigativa. Ramírez informó que la Divincri del Agustino ya presentó una denuncia ante el Órgano de Control Interno del Ministerio Público y que, paralelamente, él interpondrá una denuncia penal por los presuntos delitos de destrucción de documento público, atentado contra pruebas y encubrimiento real.

ANC investiga caso

La Autoridad Nacional de control del Ministerio Público, ente supervisor de los fiscales, informó que están investigando el caso para determinar responsabilidades. El incidente ocurrido en la dependencia policial de El Agustino ha generado tensiones institucionales entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes sobre la conducta de la fiscal Flores Tasayco.