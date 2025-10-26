Roban joyería ubicada cerca a Palacio de Gobierno: para ingresar hicieron un forado en la pared

Sujetos asaltaron una joyería ubicada en la cuadra 2 del jirón Camaná, en el Cercado de Lima, a solo unos metros del Palacio de Gobierno. Lo hicieron tras ingresar por un baño de un local contiguo.

Luego los delincuentes realizaron un forado en la pared para llegar directamente al negocio de joyas. El robo se ejecutó la mañana de ayer, en pleno estado de emergencia decretado por el Ejecutivo.

PRODUCTOS DE ALTO VALOR

Por el momento se desconoce el monto de lo sustraído. Sin embargo, testigos indican que se trataría de productos de alto valor comercial. La propietaria del negocio, muy afectada, evitó declarar.

Vecinos y comerciantes indignados denunciaron la falta de patrullaje y la escasa vigilancia en la zona, se espera que las cámaras de seguridad ayuden a la identificación de los autores del asalto.