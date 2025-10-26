Señor de los Milagros: sagrada imagen inicia su recorrido en el "Nazareno Móvil" rumbo al Callao

Esta mañana, la imagen del Señor de los Milagros salió en medio del fervor de sus cientos de fieles de la iglesia de Las Nazarenas. Luego, los cargadores lo subieron al “Nazareno Móvil” pues hoy irá al Callao.
El regreso del Cristo Moreno representa un momento especial para los devotos chalacos, quienes verán restablecida una tradición. La última vez que la imagen los visitó fue el 23 de octubre del 2003.
RECORRIDO DEL NAZARENO MÓVIL
Ruta de ida: av. Tacna, av. Nicolás de Piérola, av. Óscar R. Benavides (ex Colonial), av. Tingo María, av. Mariano Cornejo, av. Universitaria, av. La Marina, av. Guardia Chalaca, av. Sáenz Peña, hasta llegar al cruce con av. República de Panamá, donde se celebrará una misa.
Ruta de retorno: avenida Sáenz Peña, av. Guardia Chalaca, av. La Marina, av. Universitaria, av. Mariano H. Cornejo, av. Tingo María, av. Óscar R. Benavides y av. Nicolás de Piérola, culminando en la avenida Tacna para ingresar nuevamente a la iglesia de Las Nazarenas.