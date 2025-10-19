Asaltan con arma a comensales de hamburguesería en Surco: denuncian falta de vigilancia policial

Un grupo de delincuentes encapuchados irrumpió violentamente en una hamburguesería para asaltar con arma en mano en todo momento a comensales y trabajadores. El hecho ocurrió en el distrito de Surco.

Los sujetos utilizaron golpes, gritos e insultos contra sus víctimas durante el robo. El primer cliente en ser despojado de sus pertenencias lanzó su celular al suelo, tras lo cual el resto de las personas presentes fueron entregando sus pertenencias uno a uno bajo amenaza.

También lograron llegar hasta la caja registradora del negocio y se llevaron el dinero del día. El circuito de cámaras del local captó el escape de los ladrones, quienes huyeron a bordo de un auto negro que avanzó por la avenida Guardia Civil.

Vecinos inseguros

Sobre la seguridad en la zona, un vecino declaró sentirse inseguro. "No tanto seguro, porque a veces en la noche pasan las motos. Yo a veces salgo del trabajo y llegó a mi casa y ya no salgo", manifestó.

Falta de vigilancia policial y comisaría cercana

A pesar de la gran presencia de negocios en toda la avenida Guardia Civil, los residentes del área denuncian falta de vigilancia policial. "Aquí hay bastantes tiendas que atienden hasta tarde con la puerta cerrada porque muchas veces han ocurrido robos", agregó el vecino. De manera coincidente, la comisaría de la jurisdicción se encuentra a cinco minutos del lugar del robo.