SJL: mujer se enfrentó cara a cara con 'robacasas' que encontró en su techo

Una mujer se enfrentó cara a cara con un grupo de 'robacasas' que se encontraban en el techo de su vivienda. El hecho ocurrió en la urbanización Santa Elizabeth, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

En diálogo con El Dominical, María Alcántara contó que subió al techo tras escuchar ruidos y vio a los tres sujetos quienes al notar su presencia huyeron rápidamente a las casas aledañas, pero lograron capturar a uno de ellos.

Mientras que la hermana de la víctima se dio cuenta de una tercera persona quien se encontraba escondida y en su escape, el sujeto se metió a su vivienda hasta que finalmente logró se atrapado y llevado a la comisaría.

Denuncia inacción policial

La víctima reveló que acudió hasta la comisaría Santa Elizabeth para presentar su denuncia y esperó bastante tiempo y el comisario le indicó que solo "eran borrachitos". Tras la insistencia de la mujer recién trajeron a los sujetos.

Responsabiliza a Ministerio de Transportes y más robos en zona

María señaló que acudió a la comisaría de Santa Elizabeth desde las 10:30 a.m. hasta pasada las 7:00 p.m. mientras esperaba para realizar la denuncia. La mujer tapó su vivienda ya que los predios serán expropiados por el Ministerio de Transportes como parte de una obra vial.

"Denuncio al Ministerio de Transportes porque la tranquilidad mía y la de mis vecinos está en peligro por su mala gestión", dijo. Cabe resaltar, que delincuentes robaron hace unos días un comedor popular muy cerca a la zona y debido a ello se han visto en la obligación de cerrar definitivamente.