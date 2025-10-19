Amenazan con balear a dueño de pollería por cupo de S/20 mil: pese a pruebas archivaron su denuncia

Una pollería ubicada en el distrito del Rímac volvió a ser blanco de extorsiones por parte de la organización criminal "Los Injertos del Rímac", que exige S/20 mil como pago inicial y S/5 mil mensuales a cambio de no atentar contra la vida de los propietarios, trabajadores y el local.

El establecimiento ya había recibido amenazas en mayo pasado, cuando se le exigió 30 mil soles iniciales y 10 mil soles mensuales. Los extorsionadores envíaron videos y mensajes por WhatsApp donde lo amenazan.

"Los demás me pagan, tú también me vas a pagar. Me vas a dar 20 mil y 5 mil soles mensuales. En caso no te alinees con la batería voy a comenzar a meter plomo. Te tengo vigilado las 24 horas", indica uno de los mensajes recibidos por el propietario por WhatsApp.

Familias afectadas y archivo de denuncia

El dueño del local expresó su preocupación por las aproximadamente 15 familias que podrían quedar sin trabajo. La víctima volvió a presentar una denuncia, pero le informaron que la realizada en mayo había sido archivada pese a existir pruebas como llamadas, amenazas y videos. "No tuvimos ningún respaldo de la fiscalía, ni de la unidad de secuestros", señaló.

Falta de respuesta de autoridades

El comerciante manifestó su frustración porque las autoridades no aceptaron su nueva denuncia inmediatamente, solicitándole en cambio que "amplíe la denuncia hasta el día de mañana". Los propietarios habían optado por no cerrar el local tras la primera extorsión, pero ahora enfrentan una situación similar y cerraría el negocio.