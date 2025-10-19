Eduardo Ruiz: realizan peritaje balístico en zona donde murió joven cantante durante protestas

Hasta inmediaciones de la plaza Francia, en el Centro de Lima, llegaron peritos de Criminalística y agentes de la Policía Nacional, para realizar una inspección técnico balístico, en el marco de la investigación sobre la muerte del cantante Eduardo Ruiz, durante las protestas del pasado 15 de octubre.

La diligencia se desarrolló, la mañana de ayer, exactamente en el jirón Camaná, intersección con jirón Tambo de Belén. También estuvieron el abogado Stefano Miranda, representante del policía Luis Magallanes, detenido por este caso, y Rodrigo Noblecilla, defensa de la familia de la víctima.

INVENTA TEORÍAS

Al término del peritaje, el abogado del agente detenido dijo: “Se ha encontrado que la bala tiene la proyección hacia el piso y luego va al cuerpo, que se convalida con la necropsia. Por lo tanto, no estaríamos hablando de un homicidio calificado sino, posiblemente, de un homicidio culposo”.

Por su parte, el abogado de la familia de Eduardo Ruiz, cuestionó que el peritaje se realice varios días después de los hechos, con la escena del crimen “totalmente alterada”. Sobre la hipótesis que la bala fue disparada hacia el suelo, señaló que el letrado Miranda "inventa un montón de teorías".