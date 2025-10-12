Christian Domínguez señala que extorsiones vienen generando pérdidas en la industria musical

Christian Domínguez, cantante y dueño de "Gran Orquesta Internacional", señaló que las extorsiones por parte de mafias criminales están generando pérdidas significativas en la industria musical. El artista explicó que los promotores deben pagar a los extorsionadores para realizar eventos, situación que ha llevado a la cancelación de numerosos shows.

"El extorsionista se acerca y dice: 'me toca a mí, esto me pertenece, si quieres hacerlo te protegemos, pero ahora estás en mi zona y tienes que pagar'", relató Domínguez. Agregó que frecuentemente varios extorsionadores exigen pagos simultáneos por un mismo evento.

Detalló que en las zonas del sur del país, donde normalmente se realizaban entre 8 a 10 "playazos" durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, ahora solo se programan entre 3 a 4 eventos. Esta reducción se debe a que "han matado a promotores, porque los extorsionan y el promotor prefiere no hacer el evento porque no va a ganar absolutamente nada".

Preocupación en Apdayc y Asociación de empresarios artísticos

Rubén Ugarteche, director general de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc), lamentó que estos actos de violencia generen temor en el público y afecten la estabilidad económica del rubro musical.

Por su parte, Walter Doloriel, representante de la Asociación de Empresarios Artísticos del Perú, manifestó su inconformidad con el gobierno por la ola de inseguridad que vive el país y que impacta directamente en la industria del entretenimiento.