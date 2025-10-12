Damnificados en incendio en SJM piden ayuda: "Hay personas que están en la calle"

Un incendio de grandes proporciones se desató la tarde del último sábado 11 de octubre en el distrito de San Juan de Miraflores. El siniestro ha dejado más de 200 personas afectadas y muchos lo han perdido todo.

Un equipo de El Dominical llegó hasta la zona y corroboró que maquinaria pesada viene removiendo los escombros. Mientras que los integrantes de las familias afectadas vienen recogiendo los restos de sus pertenencias.

Habla una de las afectadas

Una de las afectadas contó a Panamericana Televisión que se encontraba en su cuarto cuando empezó a llegar el humo; sin embargo, pensó que su predio no sería afectado hasta que empezó a explotar los balones de gas, esto expandió el fuego y su vivienda empezó a prenderse.

Ante ello, empezó a sacar a sus familiares y mascotas. "He perdido todo yo y mis hermanos. Son más de 300 casas que se han quemado", dijo la mujer. Los vecinos han hecho colectas para poder comprar de manera solidaria algunos víveres para ayuda a los damnificados.

Instalan carpas y piden ayuda a presidente Jerí

Cabe resaltar, que en la zona se ha instalado cerca de 30 carpas y se ha priorizado a las familias que tienen niños, mientras que otros han pernoctado en la calles. Sin embargo, hace falta más toldos para algunos damnificados.

"Acá lo que queremos es un apoyo, lo que faltan son toldos (carpas) porque hay personas que están en la calle". Lo que queremos es que el presidente Jerí nos ayude con alimentos, con agua, principalmente para los niños", dijo otro afectado.